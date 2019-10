Vuelven a redactar la ley de defensa de animales

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó reescribir de nuevo un proyecto de ley para la defensa de los animales en el país. Hoy la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mireya Montaño, inició una serie de reuniones para elaborar la propuesta normativa.



En 2014 una comisión de la Cámara de Diputados casi concluye con la aprobación de la Ley 153, sin embargo el trabajo se paralizó. Se aguarda una norma de estas características desde hace una década.



"Fui proyectista en la anterior legislatura y se considera incluir las observaciones del Ejecutivo, del ministerio pertinente. Es una nueva ley que se está trabajando, viendo los tropiezos que hemos tenido en anteriores", explicó la legisladora.



Durante la pasada semana miles de personas salieron a las calles para exigir la aprobación de una Ley que castigue a quienes maltratan animales, tras viralizarse un video que muestra a una mujer que ahorcó y mató a pedradas a un can en Cochabamba.



"No estoy de acuerdo en algunos puntos, supongo que se aprobará, pese a que no es de prioridad del MAS", observó la representante de animales SOS, Susana del Carpio, que lamentó que dentro de la norma se pretenda permitir el sacrifico de animales bajo los usos y costumbres.



La propuesta de varios activistas por los derechos de los animales es incluir sanciones penales contra los maltratadores y dejar para las instancias municipales el registro para la tenencia de perros o gatos, además de iniciativas de esterilización.