Choque de un bus causa 6 muertos en la ruta a Cochabamba

Esta mañana se registró un fatal accidente en la ruta a Cochabamba, a la altura del Km 256, en la que un bus de la empresa Carrasco chocó de frente contra un volvo y se produjo seis muertos, según el reporte de la Policía Caminera.



La colisión ocurrió, a las 7:30, en la comunidad Senda 6 en el trópico cochabambino y la flota iba al municipio de Ivirgarzama .



"Lamentablemente son seis muertos, tres del camión y tres de la flota", indicó en contacto telefónico con EL DEBER el coronel Daniel Mérida, comandante de Tránsito del Trópico.



En la flota viajaban 41 pasajeros y 24 resultaron heridos, según explicó el coronel Ronald Mercado de la Policía Caminera, asentado en el Km 8 de la ruta al norte de Santa Cruz.



Según el informe policial, el accidente pudo ser a consecuencia de la lluvia en la zona y la carretera que estaba siendo recapada. Pero la investigación continúa y determinará las causas reales.



Otro accidente, pero sin muertos



En las primeras horas de este domingo se produjo otro accidente en la misma ruta, en la que una flota de la empresa Rioja se volcó y causó 16 heridos.



Lista de muertos

?

1. Eli Peña Torrez

2. Dimelza Karen Paco Patiño (30)

3. Marina Villarroel (41)

4. Mujer no indentificada (30)

5. Niña no identificada (7)

6. Hombre no identificado (40)



Lista de heridos



,

[Ampliamos] Esta es la lista de heridos del accidente de la flota Carrasco en la ruta a #Cochabamba #Bolivia pic.twitter.com/7Cvd4pCN4b— EL DEBER (@diarioeldeber) diciembre 20, 2015 n