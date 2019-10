La hepatitis es más contagiosa que el Sida

Aunque no existen estadísticas sobre la incidencia de la hepatitis en el país, según estimaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS), Bolivia tiene una prevalencia 1,5% al 2% de la hepatitis B, siendo la más frecuente. De hecho, este tipo de hepatitis es una enfermedad viral 10 veces más contagiosa que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) y se estima que alrededor del mundo existen 520 millones de personas portadoras, según la (OMS).



La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por uno de los cinco virus conocidos como A, B, C, D y E, que pueden causar enfermedad, discapacidad crónica y hasta la muerte. Las hepatitis A y E se transmiten principalmente a través de la ingesta de alimentos o agua contaminada. Los tipos B, C Y D se transmiten básicamente a través de la sangre y fluidos corporales.



En el marco del esta fecha, la OPS reconoce mayor impulso global y regional dado a la lucha contra las hepatitis virales en los últimos años y gran potencial de nuevos fármacos para curarlas; sin embargo, destaca la necesidad de hacerlos más asequibles y accesibles para las personas que lo necesitan.



El hepatólogo Ever Escobar explica que la hepatitis B es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis B (VHB) y que se propaga por el contacto directo con los líquidos corporales, como la sangre, el semen y las secreciones vaginales.



Agrega que la mayoría de las personas infectadas por el virus no tiene síntomas y la infección crónica puede causar cirrosis en el hígado. Es por ello que a las hepatitis B y C se las denomina enfermedades silenciosas; es decir, que pueden convivir durante años en el organismo y solo manifestarse cuando han desencadenado cáncer o cirrosis de hígado.





Los pacientes que tienen el virus del VIH, los trabajadores y profesionales de salud, bioquímicos y estudiantes de Medicina, las personas que están siendo sometidas a programas de hemodiálisis y las trabajadoras sexuales, entre otros, son la población de alto riesgo. El contagio se puede dar mediante transfusiones, inyectables, por vía oral y relaciones sexuales.



A propósito del Día Mundial contra la hepatitis el Centro del Hígado ubicado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), ubicado en el barrio Las Palmas calle 1 oeste número 86, ofrece consultas gratuitas de 8:30 a 12:00. Para mayor información llamar al teléfono 354-7020 o al celular 716-96787.