Álvaro descarta los reclamos potosinos

La fábrica de cemento no será edificada porque es deficitaria y los dirigentes o la universidad deben presentar un proyecto alternativo; el aeropuerto internacional no puede ser construido porque para eso deben “tumbar”el cerro Pati Pati, modificar la vía férrea, desviar la carretera y cambiar la torre de la planta de Karachipampa, lo que hace inviable el proyecto, esas fueron las respuestas del presidente en ejercicio Álvaro García Linera a las principales demandas potosinas.



“Las demandas que tiene Comcipo no son para la ciudad, hasta el aeropuerto es para que use el gobernador y sus funcionarios, porque el pueblo no tiene mucha plata”, dijo García Linera a los alcaldes que llegaron para un supuesto diálogo con las instituciones sociales de Potosí.



Sobre el hospital de tercer nivel, dijo que tendrá un costo de $us 46 millones y que el Gobierno aportará con $us 23 millones.

Respecto al Cerro Rico, afirmó que deben ser los potosinos los que acuerden con los cooperativistas si estos dejan de trabajar o no y que ellos seguirán con el relleno que se hace a la punta de este patrimonio.