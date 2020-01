Fernando Cuéllar: “No tengo sumisión con ninguna de las tres instancias de poder”

_ ¿Cómo evalúa el liderazgo cruceño en este momento?

Santa Cruz es un departamento líder, y sus líderes, en distintos sectores, como empresariales, gremiales, laborales, sociales u otros, en muchos casos definen posiciones de sus sectores a escala nacional. El liderazgo cruceño está bien establecido; las críticas que hay se sustentan en que no se ha alcanzado un liderazgo político a escala nacional.



_ ¿Debe el Comité seguir siendo corporativo?

Creo que sí. El Comité está conformado por sectores donde está toda la institucionalidad cruceña. Los sectores que quieran participar pueden presentar su solicitud y afiliarse. Esa estructura nos ha dado muchas satisfacciones.



_ ¿Qué opina de Rubén Costas?

Ha sido uno de los mejores gobernadores del país y, al igual que el alcalde (Percy Fernández), ha salido del Comité pro Santa Cruz. Hemos coordinado con la Gobernación la lucha por el pacto fiscal, en el que deben involucrarse y del que deben apropiarse todas las instituciones cruceñas.



_ ¿Y sobre Percy Fernández?

Ha sido uno de los mejores alcaldes de Bolivia, eso no lo puede negar nadie, pero siempre en la lógica de que debe haber alternancia, igual que en la Gobernación. Cuando yo llegue a ser presidente cívico voy a criticar de forma constructiva a los tres niveles de gobierno, pero también voy a coordinar con ellos. Cuando deba reclamar, lo haré porque no tengo sumisión con ninguna de las tres instancias de gobierno, no tengo ningún vínculo político ni de otra naturaleza, simplemente el ser cruceño y querer trabajar por el departamento de Santa Cruz.



_ ¿Existen las logias? Y si es así ¿qué opina de ellas?

En algún momento han existido, porque dicen que cuando el río suena es porque piedras trae, pero creo que ya pasó su momento, donde desarrollaron alguna actividad para el pueblo cruceño en el siglo pasado. Ahora hay otras instancias que han venido a cubrir los espacios vacíos del poder político en Santa Cruz. Ya tenemos gobiernos local y departamental, donde los ciudadanos hemos elegido representantes para que trabajen por nosotros.



_ ¿Perteneció o pertenece usted a alguna logia?

Yo no formo parte de ninguna logia. Yo soy de esa gran ‘logia’ que se llama Santa Cruz