Gobierno dará medidas para evitar despidos

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el Gobierno aplicará varias medidas, con el fin de preservar las fuentes de empleo en las empresas privadas. El anuncio fue en respuesta a alertas de despidos surgidos en ese sector por el incremento salarial del 6% aprobado para este año.



"Vamos a implementar las medidas que sean necesarias para proteger el empleo que genera cada empresario, porque (...) cada empleo que genera el Gobierno o el sector privado es una familia que está tranquila y tiene condiciones de dignidad", manifestó en el marco de la inauguración de la 33 versión de la Feria Internacional de Cochabamba.



García explicó que las disposiciones se aplicarán también con el objetivo de preservar el crecimiento económico nacional, que está por el 4,8%, puesto que es un "patrimonio de los bolivianos".



Las medidas serán anunciadas el 1 de mayo



Sostuvo que las medidas a aplicarse serán anunciadas por el presidente Evo Morales el 1 de mayo, durante el acto oficial de celebración del Día del Trabajador.



"No voy a adelantar, el presidente Evo Morales lo va a anunciar, pero (sobre) dos problemas muy puntuales de compras estatales, importación de productos extranjeros y contrabando, el presidente Evo ya tiene un conjunto de medidas que se van a anunciar en los siguientes días", aseveró.



El mandatario manifestó que entre las disposiciones se incluirá un ajuste para corregir una distorsión existente en el ámbito tributario, por la aplicación de "exageradas" multas y su acumulación en los casos de pequeñas y grandes empresas.



"Vamos a trabajar en corregir esa distorsión, porque las multas no pueden convertirse en tres o en cuatro años en cinco veces más que el capital o el punto de arranque, o la deuda inicial. No puede ser", concluyó.