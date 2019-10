Facebook activa nuevas 'reacciones' para el país

Facebook activó este viernes en Bolivia sus últimas reacciones. En total son cinco nuevos iconos: "Me encanta". "Me divierte", "Me asombra", "Me entristece" y "Me enoja".



De momento las nuevas características están disponibles en la plataforma web (desde computadoras) y no en su aplicación para IOS y para Android.



Cosas que debes saber de las nuevas reacciones



Solo podrás acceder a una reacción; es posible cambiar la reacción a una publicación; es posible contabilizar las reacciones, antes solo se contaban los "Me gusta", entre otras.