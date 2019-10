Cataluña marcha para separarse de España

Más de un millón de catalanes se manifestaron este viernes en Barcelona (noreste de España) por la independencia de Cataluña en el día de la fiesta regional, la Diada, coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones autonómicas que los partidos nacionalistas han convocado con carácter de plebiscito sobre la independencia.



Según la Guardia Urbana, 1,4 millones de personas participaron en la movilización bautizada "Vía Libre a la República Catalana", mientras que la Delegación del Gobierno central rebajó los asistentes a entre 520.000 y 550.000.



Algo después de las 17.00 hora local (15.00 GMT), se inició la manifestación, que recorrió en total 5,2 kilómetros en 45 minutos. Los asistentes a la movilización, vestidos con camisetas blancas, levantaron punteros de diferentes colores.



Al acto acudieron representantes de las candidaturas de Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y la CUP (izquierda independentista), que plantean los comicios regionales del 27 de septiembre como un plebiscito sobre la secesión de España.



La movilización fue organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Desde su cuenta de la red social Twitter, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, felicitó a organizadores y participantes "por una movilización multitudinaria que ha transcurrido con éxito". Sin embargo, Colau pertenece a Catalunya Sí Que es Pot (Cataluña Sí Puede), una agrupación de izquierdas alrededor de Podemos que defiende el derecho de decidir de los catalanes pero que no aboga por la independencia.



Durante la movilización se vieron rostros conocidos como el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, el expresidente del club Joan Laporta, o el cantante Dyango.



La de este viernes es la cuarta gran movilización promovida por la ANC, después de la multitudinaria manifestación de 2012 por el centro de Barcelona, la cadena humana que cruzó Cataluña de norte a sur en 2013 y la concentración que se extendió en forma de V por la Gran Via y la Diagonal en la capital catalana en 2014.



Las encuestas para las elecciones del 27-S otorgan la victoria a las fuerzas independentistas, aunque no aseguran la mayoría absoluta.