García dice que dichos de Mesa son un despropósito

Como un "despropósito" calificó el vicepresidente Álvaro García Linera las afirmaciones del expresidente y portavoz de la causa marítima boliviana, Carlos Mesa, que hoy dijo que "el presidente (Evo) Morales le debe al presidente Sánchez de Lozada mucho más de lo que él mismo se atreve a reconocer".



"A quien hay que agradecer la victoria, y Evo y Álvaro agradecen, es al pueblo (...) no ha (Gonzalo) Sánchez de Lozada. Me parece que es un despropósito y creo, espero que haya sido un lapsus histórico que no podrá corregir", dijo el segundo mandatario.



El expresidente Mesa, en entrevista con radio Fides, aseveró que "el gobierno del presidente Evo Morales debe entender, y es clave que lo haga, que es incomprensible su presencia, no solo por la negativa, sino también por la positiva, sin el periodo democrático previo".



García Linera explicó que los actuales resultados son producto de "la lucha del pueblo, pues. El (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) IDH no es regalo de (Hormando) Vaca Diez, si no promulgaba, el pueblo pasaba por encima de Vaca Diez. A quien hay que agradecer la victoria es al pueblo, a los insurrectos que marcharon".



"Hacerle recuerdo al señor Carlos Mesa, si es que así lo dijo, que el debate de la ley de hidrocarburos nació el año 2002 a la cabeza del señor Santos Ramirez y del exdiputado Evo Morales, con el proyecto de ley de subir del 18 al 50 por ciento las regalías y ellos en Gobierno desviaron y lo convirtieron en IDH". concluyó.