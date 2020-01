... cara a cara

_Michel Temer vive horas difíciles en la presidencia de Brasil, un año después de la destitución de Dilma Rousseff. Ayer se negó a renunciar, después que sus opositores y sectores de su mismo lado demandaron que deje el cargo. Lo investigan por una denuncia de obstrucción a la justicia durante su mandato, en el marco del proceso por la operación Lava Jato. Todo lo que comienza mal termina mal. Temer juró en medio de grandes dudas sobre su legitimidad. En realidad, su presidencia es débil, desde que se gestó. El problema mayor es para Brasil, que no sale de una profunda crisis política, lo que profundiza la crisis económica. Para Bolivia es complicado que uno de nuestros vecinos y mayores compradores de gas no salga de esta situación de inestabilidad que lo golpea desde hace por lo menos dos o tres años. Para la democracia de América del Sur es también muy sensible que el país más grande y poblado de la región estrene mandatarios sin concluir sus mandatos. Son las lamentables consecuencias de una corrupción gigantesca y sin precedentes, además de una incesante guerra por el poder.

_La situación de las relaciones con Chile es crítica, tras la negativa de la visa al ministro de Justicia, líder de la defensa de los bolivianos detenidos en el vecino país. El endurecimiento de las acciones del gobierno de La Moneda con sus homólogos de Bolivia solo agrava las largas tensiones. Por eso, el cónsul chileno fue llamado para que dé una explicación. Solo el diálogo puede apaciguar los ánimos para construir una relación de vecindad al menos algo normal.

_Los baches proliferan en las principales rutas de salida de la ciudad a poblaciones vecinas, mientras se debate a quién le compete la reparación. Urge gestionar una solución rápida.