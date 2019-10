Tribunal cambia pregunta y Legislativo ve un exceso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reformuló la pregunta que se usará en el referendo de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la repostulación del presidente, Evo Morales, y del vicepresidente, Álvaro García, retirando de la misma las palabras "actuales mandatarios", pero legisladores lanzaron duras críticas a los cambios en el texto.



"Nosotros hemos recogido criterios sobre si la pregunta es clara, precisa e imparcial (...) Hemos realizado una modificación a la pregunta porque creemos que los tres criterios debían ser respaldados. Se ha considerado que la anterior pregunta no era general", dijo la presidenta de esa institución, Katia Uriona.



Conoce más: Pregunta no menciona a los actuales mandatarios



Sin embargo, los cambios a la pregunta fueron duramente criticados por los dos presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, quienes, pese a su objeción, dijeron que remitirán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el memorial con la redacción.



"La primera pregunta que enviamos, nosotros creemos que reunía todos los criterios que exige el Tribunal Electoral (...) La nueva pregunta es larga y tiene muchos elementos jurídicos, con lenguaje que no utiliza la población, es menos clara y menos efectiva", aseveró Montaño.



Lee también: MAS acelera campaña y opositores buscan unidad



Ambos titulares vieron con poco sustento la decisión del ente electoral. Gonzales atribuyó a un exceso las modificaciones, que no mencionan directamente a los actuales mandatarios y que añade un segundo párrafo de explicación sobre el periodo del mandato.



"Nosotros hemos sentido que es un exceso de susceptibilidad, de direccionamiento para que voten por alguien, pero alguien tiene duda de que quien pretende repostularse es Evo Morales. Estamos hablando de los actuales mandatarios", explicó el titular del Senado.



Puedes ver: Cívicos potosinos aceptan liderar la campaña por el No



La pregunta fue sometida al análisis de 12 grupos focales, que una empresa contratada por el TSE eligió para socializar su contenido. El proceso deparó un gasto de 44.000 bolivianos, según la información que ofreció Uriona.

,

#ÚLTIMO Legislativo no comparte, pero acepta la nueva redacción de la pregunta sobre la reelección #Bolivia pic.twitter.com/yyAgQKmvX2— EL DEBER (@diarioeldeber) octubre 9, 2015 n n n n