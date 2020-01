Magalí Tajes: "Vivo por la comedia"

Este miércoles, tras que bajó del avión, fue al hotel donde se hospeda para dejar su equipaje y luego vino a EL DEBER a hablar de su vida, del impacto que tiene en las redes, del amor, de proyectos futuros y, desde luego, sobre Rayuela Stand up, que tendrá dos presentaciones (7y 8 de julio) en el Teatro René Moreno.

Magalí Tajes, la reconocida comediante argentina a la que más de 765.497 seguidores de todo el mundo ven en Facebook o en su canal de YouTube, por sus videos humorísticos llegó a las oficinas de esta casa periodística, acompañada de su colega Uke Geraci y del equipo que organiza sus dos shows en la ciudad.

'Maga' o 'Cuki' (como la llaman sus amigos) lució tan sencilla como se muestra en sus clips: sudadera en tono plomo, combinada con jeans oscuros, tenis negros, gafas espejadas estilo aviador, una mochila en sus hombros, maquillaje casi imperceptible. Se notaba su cansancio por las más de tres horas de viaje, pero eso no opacaba su forma de contar las cosas y de lanzar uno que otra situación graciosa y reflexiva.

¿Cómo te definirías?

Soy una persona perseverante, que siempre busca el lado positivo, y que gusta mucho de las cosas pequeñas. También soy ansiosa, competitiva y cabeza dura.

¿Qué es lo más lindo que recuerdas del lugar de tu nacimiento?

Crecí en Pompeya, en Capital Federal, Buenos Aires. Me mudé muchas veces después. Lo que mas recuerdo de mi barrio son olores y colores de mi infancia. El día que aprendí a andar en bicicleta sin rueditas, ese no me lo olvido más.

¿De chica te pusieron un sobrenombre que hasta ahora te dicen de vez en cuando? ¿Cuál era?

La gente me dice 'Maga' y juega con el significado de magia cuando lo hace. Otras personas me llaman 'Cuki', que en argentina es “persona tierna, dulce”. Debo dar ternura porque mido 1,58 cm.

¿Qué es para vos la comedia?

Para mi la comedia es salud, y una forma de entender la vida.

¿Cómo empezaste a ser comediante, escritora y Youtuber?

Escribo desde mis 7 u 8 años. Mi mamá leía mucho, yo empecé a robar sus libros y de ahí nacieron mis ganas de escribir. La comedia empezó a interesarme más tarde como profesión, así que a mis 25 años me anote en un taller, y se fueron dando las funciones. Las redes sociales muestran el trabajo que hice durante años con la escritura y el escenario, hubo muchos años de trabajo detrás, y creo que esa es una de las razones por las que me funcionan.

¿Cómo pasar de psicología a stand up?

La psicología y el stand up no son tan diferentes. En los dos se trata de conocer a las personas, de jugar con sus cabezas, de ayudarlos a sentirse mejor.

¿Cómo empezaste a subir videos en redes sociales?

Se empezó a hacer en Argentina y yo solo lo intenté. Fue una buena decisión. Nunca imaginé tener tantos seguidores.

¿Cómo sobrellevas las repercusiones del material que compartir en las redes sociales?

En general, el material que toco es bien tomado. Si me equivoco en algo, pido disculpas. Hay ciertos materiales igualmente que solo elijo para escenarios, porque las redes son mas susceptibles.

Además de narrar historias o chistes también aprovechas para denunciar, sobre todo con el lugar que ocupa la mujer en la sociedad. ¿Cuál crees que es el espacio que debe tener una mujer?

El espacio que debería tener la mujer es un espacio de igualdad, ni mas, ni menos. Respeto e igualdad.

Cuando haces stand up, ¿qué haces minutos antes de salir al escenario?

Repaso, y me digo que todo va a salir bien. Me gusta juntarme con amigas, amigos, tomar unas cervezas. Igual la comedia nunca sale de mi vida, insisto, es mi forma de ver la vida. Yo vivo por la comedia.

¿Con cuáles ideas y acciones machistas te has enfrentado? Me puedes contar alguna anécdota y cómo lidiaste con esa situación

En la comedia, el machismo esta bastante disimulado, pero está. Quizás te llaman poco para trabajar, o te llaman si necesitan una “mujer”, no por tu comedia. También sucede que te invitan a actuar, y después te quieren seducir… Por suerte, he llegado a un nivel de seguidores en los que actuar depende de mí, y a una edad mental en la que si alguien se desubica, lo ubico rápido.

Cuando no estás haciendo comedia, ¿qué haces?

Pasando a otros temas, ¿estás en una relación amorosa?

No, estoy soltera y muy feliz. De verdad, no recuerdo un momento en los últimos años de mi vida de tanta felicidad. El amor ya llegará y se sumará a esta alegría.

La última, ¿cuáles son tus próximos proyectos?

Mis próximos proyectos son estrenar mi show unipersonal, llevarlo de gira y publicar mi segundo libro.

Perfil de Magali

Magalí Tajes es comediante, actriz y escritora. En 2014 publicó su primer libro Arde la vida, que ya tiene su cuarta edición en Argentina. En Facebook tiene 710.396 seguidores y causa revuelo con sus videos, que por lo general tienen un toque de humor ácido.