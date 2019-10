51 frentes no registraron alianzas para elecciones

El presidente del Tribunal Departamental Electoral (TED), Eulogio Núñez, explicó que ninguna de las 51 organizaciones políticas, que están habilitadas para participar en las elecciones subnacionales del 29 de marzo, registraron alianzas con otros frentes para pugnar por los gobiernos municipales.



“No sé por qué motivo no registraron alianzas. Se supone que irán solas o no irán (a las elecciones). Esperamos hasta la medianoche del sábado y no llegó ninguna solicitud”, indicó Núñez a EL DEBER.



El registro de alianzas entre organizaciones políticas que buscan postular candidatos en las próximas elecciones finalizó el pasado sábado, según el calendario electoral publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El presidente del TED explicó que es posible que algunas agrupaciones locales hayan hecho alianzas con partidos nacionales y se haya registrado en el Tribunal Supremo Electoral.



“El registro de alianzas implica la inscripción de los colores del partido, los municipios en los que presentarán candidatos, el nombre de los delegados y dirigentes. No obstante, la omisión de este paso no los inhabilita para participar en las elecciones”, detalló Núñez.



Sobre la importancia de las alianzas, Núñez explicó que otorga más fuerza a los partidos, “si dos organizaciones se alían tienen mayor capacidad de movilización, mayor convocatoria y evitan la dispersión del voto”.



Núñez aclaró que solo dos organizaciones políticas con personería jurídica pueden registrar una alianza y, en caso de que una no tenga, se puede hacer un acuerdo interno en la que hay limitaciones en la inscripción de datos ante el TED.