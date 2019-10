Edil Aponte Roca: “Alcaldía implementará el tranvía metropolitano”

La oferta electoral del presidente Evo Morales, de dotar a Santa Cruz de la Sierra de un tren metropolitano, fue escuchada por el alcalde Percy Fernández, que, mediante una ley municipal, ordenó crear la Secretaría de Acción Vecinal, la cual velará por la cristalización del proyecto y también asistirá rápidamente a los vecinos ante las emergencias. Para esa tarea fue designado el Ing. Edil Aponte.



_¿Cuáles son las funciones de la nueva Secretaría Municipal de Acción Vecinal, que desde el 7 de octubre está a su cargo?

La primera es la conservación del pavimento de las calles y de la red de canales revestidos, luego realizar el mantenimiento de la infraestructura de los mercados, cementerios y centros deportivos y, por último, la más importante, la implementación del tranvía que será el nuevo medio de transporte masivo en la capital cruceña y en los municipios vecinos Warnes, Cotoca y La Guardia.



_¿Cómo nace la idea del tranvía metropolitano?

Fue lanzada en una oferta electoral por el presidente Evo Morales, entonces el municipio cruceño, que tiene el 60% de la población de la región metropolitana, vio la necesidad de contar con un medio de transporte masivo debido al acelerado crecimiento poblacional que se tiene, es por ello que agarramos la posta y ahora debemos coordinar con el Gobierno, la Gobernación y los municipios involucrados.



_¿Cómo se organizará el trabajo del proyecto?

Se dividirá en dos partes, en la primera la Agencia de Cooperación de Japón (JICA) diseñará el plan maestro del tranvía de recorrido por la zona metropolitana, para lo cual se ha comprometido terminarlo en un año, y será una donación. Para la segunda parte, que es la concreción del plan, hay acercamiento con empresas austriacas que instalaron el teleférico de La Paz, que son especialistas en fabricar los equipos, además para la instalación y la capacitación del personal, las cuales están interesadas en invertir. Estimamos que antes de que acabe la gestión de Percy Fernández pueda ser entregado parcial o totalmente.



_¿Invertirá Alcaldía?

No es un plan barato, por ello veremos las condiciones que nos den los financiadores, para eso efectuaremos un estudio de oferta y demanda que nos diga si es viable y sostenible. El Gobierno y la Gobernación quieren poner parte del dinero, pero aún no sabemos lo que les tocará a los municipios.



_¿Se tiene una idea del recorrido y cómo serán las rutas?

Tenemos un trazo preliminar tentativo de 100 kilómetros y dos circuitos; el primero involucra al segundo anillo, el segundo será alrededor del cuarto anillo, donde se edificarán las estaciones de transferencia por donde convergerán las rutas provenientes del norte, por las avenidas Cristo Redentor y Mutualista; del este, por la Virgen de Cotoca; del suroeste, por la doble vía a La Guardia; y de los distritos más poblados, como la Villa Primero de Mayo, por la Tres Pasos al Frente; el Plan Tres Mil, por la San Aurelio; y Los Lotes, por la Santos Dumont.



_¿Hay ofertas fiables para llevar adelante ese plan?

Nos ha llegado una invitación de Austria para el 25 de octubre para que viaje una comisión técnica del gobierno municipal a Viena para empaparse del funcionamiento del tranvía y para recibir capacitación acerca del manejo de trenes. Los austriacos también nos han manifestado la intención de enviar a sus expertos para que enseñen a nuestro personal. La visita será por cinco días.



_¿Qué han dicho los otros municipios sobre el proyecto?

Han manifestado su intención de participar, pero no saben qué tipo de responsabilidades tendrán, para ello es que yo he sido posesionado en el cargo, debo hacer los contactos pertinentes, pues no hay vuelta atrás con el tranvía porque el alcalde y el Concejo están apostando a este medio de transporte masivo.



_¿Dónde serán las oficinas de esta nueva secretaría?

En la Dirección de Mantenimiento, donde está la maestranza, en el tercer anillo casi avenida Virgen de Cotoca. Desde allí estaremos listos para salir a ayudar a los vecinos que lo requieran; además, se trabajará con programas de mantenimiento.



_¿Tiene el municipio maquinaria para atender las emergencias de los barrios?

Tenemos una docena de máquinas, entre motoniveladoras, retroexcavadoras y excavadoras, además hay 10 volquetas y si falta se pueden contratar máquinas para atender los requerimientos, que son muchos, de los 15 distritos.



_¿Cuál es su meta en esta nueva repartición?

La de atender oportunamente las emergencias en los barrios y hacer que la ciudad cuente con el vehículo más moderno de transporte masivo, como es el tranvía, con seguridad y confort