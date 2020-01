U2 confirma un nuevo álbum y gira para 2017

La banda irlandesa U2 ha confirmado que lanzarán el nuevo álbum Songs of Experience el próximo año 2017 y que irá acompañado de una gira.



Este trabajo supondrá la continuación de su anterior álbum Songs of Innocence (lanzado en el año 2014). El guitarrista The Edge ya reveló recientemente que la banda cuenta con más de 50 canciones para la nueva publicación, según ha recogido Europa Press de NME.



En una visita reciente a Valencia, Bono confirmó a un grupo de fans que el álbum no estaba terminado si bien les aseguraba que les "iba a gustar". "Desde el punto de vista de las letras, tiene más fuerza que nuestro álbum de 1983 WAR", aseveró. Asimismo, ya explicó que habría una nueva gira para el 2017 y de la que se sabrían más cosas "a partir de septiembre u octubre".