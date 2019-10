Bolivia prevé que pronto no pedirán visas a Europa

El Gobierno boliviano espera que "en poco tiempo" se elimine la solicitud de visa para sus ciudadanos en países de la Unión Europea (UE), tras conocerse las gestiones que se hacen para lograr abolir el requisito migratorio.



"Hay que trabajar algunos temas no solo para Bolivia sino para la región. Eliminar las visas, es una verdad y ojalá de acá a poco tiempo podamos eliminar el tema de las visas", aseveró el presidente Evo Morales en rueda de prensa.



Recordó que "cuando planteamos, por ejemplo, que nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños no sean declarados como ilegales, nosotros hemos propuesto que se cree una ciudadanía universal y siento que eso ha tenido mucho peso", recordó sobre su presencia en la Cumbre UE-Celac.



Compartió algunos datos sobre la migración que existe, señalando que desde 2012 llegaron a América Latina y el Caribe cerca de 180.000 ciudadanos europeos y apenas fueron 119.000 latinoamericanos al "viejo continente".



Según se conoce, la solicitud boliviana para la eliminación de visas fue aceptada por la UE y se prevé que hasta fin de año inicie el trámite. Sin embargo, se indica que el país no es el único país solicitante, lo que podrá demorar la revisión.



"El proceso va a empezar a finales de este año, porque no solo afecta a Bolivia, tenemos varias peticiones de abolir la necesidad de visas para turistas, para trabajar, estudiar y quedarse mucho tiempo en la Unión Europea", explicó la semana pasada el representante en el país de la UE, Timothy Torlot.



Hasta la fecha existen 42 países en los que sus ciudadanos no necesitan visado para viajar a Europa, entre ellos, destacan Argentina, México, Brasil, Chile, Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Venezuela y Estados Unidos.