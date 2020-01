Alejandro Fernández demanda a Luis Miguel

Star Production, empresa que representa a Alejandro Fernández, anunció que interpuso una demanda contra Luis Miguel por incumplir las cláusulas de un contrato para una gira conjunta que venían anunciando desde el año pasado.

El representante de Fernández detalló que 'Luismi' incumplió el acuerdo y no devolvió el adelanto que se le había entregado para llevar a cabo el tour Pasión. El diario Reforma señaló que, si bien el monto no fue especificado, se trataría de $us 5 millones.

"Me hubiera gustado complacer con este proyecto a todo mi público que siempre me ha apoyado y que es la razón por la cual podemos tener esta carrera, pero las cosas no sucedieron como queríamos y aunque no se haya podido realizar esta gira, aseguro que vienen más y mejores cosas", escribió 'El Potrillo' en un comunicado.