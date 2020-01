Clausen fue tentado por Blooming

El director técnico Néstor Clausen reveló este martes que fue apalabrado para dirigir al club Blooming, pero rechazó la oferta. El argentino, que radica en Santa Cruz, dejó en claro que una persona del actual directorio es el principal motivo para decirle no a la academia.

"Un amigo en común con Juancho (Juan Alfredo Jordán, presidente del club), me tanteó pero le dije que mientras esté tal persona le diré que no. Si Juancho tiene que hacer algo bueno es con gente nueva. No estar contaminado", afirmó Clausen en el programa Los Más Buscados de DIEZ.

Clausen señaló que para que Blooming salga adelante de la crisis es dejar que el directorio trabaje y esperar un poco para pagar las deudas. "Cuando hay un nuevo directorio aparecen los acreedores. Juancho va a pagar y puede dejar sin sueldos a los jugadores y es ahí donde se vienen los paros porque el dinero no alcanza. En Bolivia los dirigentes administran pobreza", indicó.

Oriente su favorito

Clausen afirmó que si Oriente y Bolívar estuvieran en igualdad de condiciones apostaría por el equipo cruceño. "Si no existieran los 3.600 metros (de altura) apostaría las fichas por Oriente Petrolero. En situaciones parejas voy por Oriente", afirmó.