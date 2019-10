Cementera cambia el rostro de un pueblo de 1.500 habitantes

29/03/2015



Yacuses, un municipio olvidado por las autoridades, con apenas unos 1.500 habitantes comienza a despegar producto de la construcción de la cementera Itacamba. El impacto es notorio. Se han incrementado los precios de los lotes, los alquileres de las viviendas y de vehículos para transporte del personal del proyecto, los servicios mecánicos locales y surgen nuevos emprendimientos.



De la misma forma, ha crecido la inversión en la construcción y ampliación de más de 80 viviendas en la zona. La apuesta por esta comunidad se refleja en la inversión en hotelería, restaurantes y una farmacia, que no existían en el lugar, así como otros nuevos proyectos que están siendo promovidos y potenciados, y que permiten a Itacamba Cemento construir lazos de por vida con esa región.



“Esto es un boom. Se avecinan mejores días. Creo que a mediano plazo seremos una ciudad. Hace cinco años éramos unos 800 habitantes y ahora somos unos 1.500.



Hemos sido olvidados incluso por nuestra propia Alcaldía de Puerto Suárez. Sufrimos porque no tenemos las condiciones necesarias para que nuestros hijos estudien, no contábamos con un buen ingreso y este proyecto nos está beneficiando”, dijo la subalcaldesa Lila Tateishi.



En la zona también se construye un módulo educativo, un coliseo, una iglesia y nuevas tiendas.



Los pobladores del municipio se dedican a la agricultura y ganadería.

Los habitantes piden a la empresa Itacamba que los capacite en áreas técnicas con el objetivo de que todos puedan trabajar en esa fábrica en el mediano plazo.



Por otro lado, la Gobernación de Santa Cruz aprobó el miércoles la entrega de becas alimenticias para 50 personas de la tercera edad de manera mensual.