En Chile dicen que Evo 'es autoritario y tiene miedo'

El presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, afirmó que el titular de Bolivia, Evo Morales, representa a un Gobierno autoritario, populista y tiene miedo, frente a la nueva estrategia que despliega ese país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Lo único claro es que Evo Morales está asustado porque pensaba que él podía viajar por el mundo y hablar solamente él", declaró el parlamentario.



Agregó que "no vamos a dejar que ellos sigan mintiendo y vamos a defendernos", manifestó de acuerdo a lo que detalla "24 Horas".



Walker defendió la gira que realizó una comitiva de la Cámara Alta por Europa, explicando la postura chilena frente a la demanda marítima presentada por Bolivia en La Haya. Anunció además un encuentro próximo con la canciller Angela Merkel de Alemania.



"Estamos en nuestro derecho (como Chile) a defendernos frente a una campaña comunicacional, efectista y mentirosa", acotó.



Sostuvo que su estrategia "se trata de desmitificar una serie de mitos que el gobierno boliviano ha creado, como que ellos están enclaustrados; lo mismo sobre que Chile no ha cumplido el tratado de 1904", concluyó



El primer mandatario boliviano afirmó que cualquier delegación chilena debe decir la verdad sobre la invasión y robo de la salida soberana a las costas del océano Pacífico. Anticipó además para este mes un encuentro con el equipo jurídico extranjero.