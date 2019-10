Ringo Star pedirá paz y amor en su "cumple" 75

El exbaterista de los Beatles Ringo Starr cumplirá mañana martes, 75 años y lo celebrará en compañía de su mujer, Barbara Bach, amigos y familiares en el legendario edificio Capitol Records de la ciudad de Los Ángeles, lugar muy ligado a la historia de los Beatles.



Richard Starkey, su verdadero nombre, se incorporó a la banda inglesa creada dos años antes junto a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison en 1962 al sustituir como batería a Pete Best.



Sus compañeros reconocieron siempre su importancia en la creación del sonido "beatle", según escribe en la revista británica The Spectator

James Woodall, autor del libro "The Story of The Beatles" Last Song"

(La historia de la última canción de The Beatles).



"Creo que fue un genio. El mundo parece que está empezando ahora

a aceptar esa idea. Hace dos meses (mayo de 2015) por fin entró en

el Salón de la Fama del Rock and Roll, el último beatle en hacerlo.

Ya era hora", señaló en su texto Woodwall.



"Paz y amor"



El 2005 también marcó el comienzo de un nuevo proyecto para

el artista de Liverpool y desde entonces pide a sus seguidores el

día de su cumpleaños que se unan a su llamamiento de "paz y amor".



Ringo pide cada 7 de julio que los usuarios de redes sociales

como Instagram, Facebook o Twitter recojan al mediodía de sus

correspondientes zonas horarias el citado mensaje.



El exbeatle, para dar ejemplo, cuelga en la red una foto suya con

la etiqueta #PeaceandLove en la que aparece con los brazos en alto y

haciendo con los dedos de las manos la señal de la victoria, una

imagen ya icónica.



Su carrera solista



Ringo ingresó en el Salón de la Fama como parte de los Beatles en

1989, pero no ha sido hasta este año cuando lo ha hecho en reconocimiento de una interesante carrera en solitario, en la que ha

destacado también como compositor, cantante y actor.



Solo 21 artistas en todo el mundo pueden presumir de haber sido

admitidos en dos ocasiones en el templo del rock and roll.



Starr, quien, con McCartney, es el único "beatle" vivo, tras el

asesinato de Lennon en 1980 y la muerte de cáncer de Harrison en

2001, se ha mostrado especialmente prolífico en los últimos años, al

haber publicado cinco trabajos desde 2005.



El pasado marzo presentó el álbum "Postcards from Paradise"

("Postales desde el paraíso"), que incluye once temas originales y

en el que aporta su voz a varias canciones, además de tocar la

batería, el teclado y la guitarra.