Acusan a Santa Cruz de compra irregular; este anuncia proceso

El diputado de la oposición Luis Felipe Dorado acusó públicamente al director de la Caja Petrolera de Salud (CPS), Jaime Santa Cruz, por la compra irregular de tres movilidades, una motocicleta y un inmueble, hecho que fue calificado por Santa Cruz como una “vil mentira”, por lo que anunció procesos por calumnia y difamación.



De acuerdo con Dorado, una denuncia presentada en la Fiscalía de La Paz detalla que Santa Cruz compró un auto de la marca Gol de la empresa Hansa, valuado en $us 22.000, pero no hizo la bancarización y el descargo de origen lícito, como corresponde.



“Quiero decir que esto es una mentira y hay un mentiroso”, manifestó Santa Cruz en una rueda de prensa, en la que mostró recibos del depósito que hizo al banco Bisa de La Paz, al igual que la declaración jurada ante la Contraloría. “De manera mañosa no se dice que mi auto está declarado en la Contraloría”, dijo.



Según Dorado, la denuncia también detalla que el director de la CPS compró otro motorizado, con placa 4043 SYT, que está a nombre de otra persona, pero que es de uso personal. Santa Cruz negó tal extremo e indicó que el vehículo pertenece a un empresario, con las iniciales A.L.



Asimismo, Dorado dijo que la denuncia en La Paz indica que un familiar cercano de Santa Cruz compró una camioneta Hilux, lo que fue negado por el médico.



La compra de una motocicleta es otra de las denuncias que pesan en su contra. Según Santa Cruz, él solo tiene un poder para comercializarla.



Inmueble

El director de la CPS también es acusado de comprar un terreno por $us 300.000, pero este dijo que la propiedad (solo se ha pagado $us 150.000) fue adquirida para un proyecto inmobiliario, del cual solo es el ejecutor y no el inversor.