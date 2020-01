Análisis: La relación con Bolivia se enfriará

La relación bilateral entre Bolivia y Brasil, el principal socio comercial del país, podría cambiar. Al menos así lo advierte el economista Gary Rodríguez, al argumentar que no habrá la misma afinidad ideológica entre el nuevo gobierno de Michel Temer y el presidente Evo Morales, como la que había con sus antecesores en Brasil.



Rodríguez sugirió que frente al nuevo escenario, el Gobierno de Bolivia no solo debe ser más cuidadoso en esa relación, sino también pragmático.



¿Cómo afecta la destitución de la presidenta Dilma Roussef en la relación bilateral entre Bolivia y Brasil?

No hay que pasar por alto que en los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff había una afinidad ideológica con el gobierno de Evo Morales, lo cual en este momento no va a existir. Por lo tanto, podría pensarse en un enfriamiento de las relaciones, no solo por este suceso, sino también por las posiciones ideológicas que no son coincidentes entre ambos países.



Por otro lado, y esto ya es una preocupación, que no existiendo esa afinidad tenemos de por medio la negociación de un nuevo acuerdo de gas con el vecino país. Brasil es el principal socio comercial de Bolivia, no solo por la venta de gas, sino por una enorme cantidad de productos (más de 3.000) que cada año importamos de ese país, y eso significa que es una relación que hay que cuidarla, abonarla y construirla.



Siempre hemos dicho que Bolivia debería ser con Brasil como lo que México es para EEUU, pero para eso la relación diplomática debe ser fluida, para que la relación comercial fructifique.



¿Cuál debería ser la posición más saludable del Gobierno de Bolivia con relación a este cambio en Brasil?

Nosotros abogamos por una relación pragmática, definitivamente, porque para atraer inversiones, hacer negocios, una condición imprescindible es que exista un buen ambiente para ello. De otra forma, los esfuerzos de inversión y las posibilidades de negocios se trasladan a otros países. Y siendo Brasil el principal socio comercial para Bolivia hay que tener mucho cuidado y una buena dosis de pragmatismo para superar este impasse de carácter político y que no se transforme en un problema diplomático.



¿Este giro que está dando la izquierda en América Latina no debe mezclarse con las decisiones económicas?

Definitivamente, porque hacerlo es muy peligroso. Es más, ni siquiera podríamos estar hablando de una izquierda, sino de un gobierno que tuvo una fuerte tendencia populista (en Brasil), que ha funcionado mientras el auge estuvo presente, pero que en la medida en que no se administró bien ese auge, más abonado por problemas de corrupción, ahora nos impone una necesidad de ser muy cuidadosos en nuestras relaciones comerciales, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de un escenario con una demanda internacional que languidece y precios internacionales con tendencias a la baja.



Este no será el último caso, estamos viendo que lo propio podría pasar en Venezuela y luego en Ecuador.



¿Cómo afectaría al contrato del gas entre Bolivia y Brasil?

Ya pasaron 20 años desde la firma de un nuevo contrato con un escenario muy distinto, primero porque hoy existe un mercado mundial de gas que nohabía hace dos décadas, hoy tenemos una tecnología como la del shale gas o gas de esquisto (un tipo de gas natural) que antes no estaba vigente, hoy tenemos un país como EEUU que pasó de ser importador de gas a ser exportador, y el propio Brasil –impulsado por sus necesidades- ha hecho cuantiosas inversiones para descubrir reservas de gas y petróleo, ha desarrollado hidroeléctricas y biocombustibles, de tal forma que el escenario de negociación de hoy es sustancialmente distinto al de 20 atrás.



Por eso debemos ser muy cuidadosos para que esta relación entre Bolivia y Brasil no se deteriore y debemos asumir una posición realista sobre lo que pueden ser los nuevos términos de los precios del gas a la luz de lo que acontece en el mundo.