Rodolfo Rocabado: “Puede haber rebrote de la influenza por el frío”

La incidencia de la influenza este año llega a niveles preocupantes, si bien las autoridades han visto que no está avanzando, en el oriente el peligro no ha pasado porque hasta octubre habrá frentes fríos, así lo ve el jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud.



_ ¿Cuál es la incidencia de la influenza en el país?

Tenemos una tendencia descendente hasta la fecha, desde la semana 23 hay un descenso en el reporte de casos en el país; en Santa Cruz hemos visto que ha bajado desde la semana 25, pero en el oriente hasta que no cesen los frentes fríos (octubre), pueden haber rebrotes.



_ ¿Cuáles son las mejores medidas de prevención?

Se debe insistir en el lavado de manos, si tenemos tos se debe usar un pañuelo desechable o bien toser en la parte interna del codo para evitar el contagio a otras personas; además hay que fortalecer una alimentación saludable que nos ayudará a evitar otras enfermedades, incluso las crónicas.



_ ¿Cómo es una alimentación saludable?

Se recomienda una dieta equilibrada en cuanto a proteínas, hidratos de carbono, bastantes verduras y frutas, y una pequeña cantidad de grasa, que siempre es necesaria, pero sin abusar. En esta época lo que se recomienda es consumir alimentos ricos en vitaminas C y A, pues la C nos ayuda a estimular el sistema inmunitario y la A mejora el tejido para que pueda reponerse por la lesión que ha tenido debido a la enfermedad. La vitamina C no solo está en los cítricos, está en alimentos como la papaya, perejil, acerola, kiwi o brócoli; y los alimentos amarillos, como la zanahoria y el zapallo, tienen bastante vitamina A.



_ En cuanto a los decesos por causa de la influenza, ¿cómo ha sido este año?

Es preocupante, recordando 2009 cuando tuvimos 59 casos en el país, en lo que va del año se han presentado 46, de ellos 21 en Santa Cruz que está por encima de La Paz que registra 11. Por ello insisto en trabajar en la prevención y en tratar las enfermedades crónicas pues el 95% de los decesos son personas que tienen patologías de base y que no estaban cubiertas por la vacuna.



_ ¿La vacunación no ha sido óptima entonces?

La vacuna no ha llegado al grupo de riesgo, el Ministerio de Salud dio la instructiva de inmunizar a niños desde los seis hasta los 23 meses, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años, personas con enfermedades de base o crónicas, y trabajadores de salud, pues la gripe genera mayor complicación en estos grupos.



_ ¿Qué ha pasado en Santa Cruz?

La vacuna se aplicó a personas que no estaban en la franja de riesgo, a mayores de 50 y a menores de 5 años, por ello no alcanzó pese a que se destinaron 350.000 dosis de 1,4 millones que había para todo el país, por eso hemos pedido una auditoría.



_ ¿Cuánto ha invertido el Gobierno para combatir la gripe?

Para 2016 se dispone Bs 27 millones, de ellos 22 millones son para comprar vacunas, 1 millón para medicinas, igual cantidad para dotar de reactivos a los laboratorios y el resto para las campañas de prevención.



_ ¿Para 2017 aumentará el número de vacunas?

Se comprarán dos millones de dosis, la adquisición se hace con un año de anticipación porque los laboratorios deben ver cuál es el virus circulante para elaborar la vacuna.



_ En lo referente al dengue, chikunguña y zika, ¿hay fondos para combatirlos?

Hasta el momento se invirtieron Bs 4 millones para eliminar las debilidades existentes en cuanto a equipos, insecticidas y capacitación del personal. El dengue ha frenado un poco, no así el chikunguña ni el zika, que son males de reciente introducción en el país