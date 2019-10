11 placeres vegetarianos en Santa Cruz

¿Eres vegetariano? ¿Estás o estarás en Santa Cruz? No tienes por qué preocuparte porque en la ciudad de los anillos abundan una variedad de opciones sanas y deliciosas, además de ricas frutas y verduras.



A la hora de almuerzo puedes ir a cualquier mercado a pedir yucas, ya sea fritas o cocidas, o un buen arroz con queso para combinarlo con tu ensalada favorita.



Para el postre te recomendamos una exquisita "leche crema", que es similar a un flan, pero mil veces más rico. También podrás encontrar en muchos mercados abundantes ensaladas de frutas que se sirven con yogurt o con el jugo predilecto.



Si aún tienes apetito y eres de los que ama el queso, las tardes serán lo mejor de tu día. Pues llegó la "hora de la siesta", no, no se pondrán todos a dormir, si no que así le llaman al momento de disfrutar de las masitas junto a un té o café caliente.



Pero si no tendrá tiempo de cocinar y pasear por los mercados, te dejamos una lista con 11 sitios vegetarianos, realizado por la organización Animales Libres, que podrás visitar durante tu estadía en Santa Cruz.



1. Restaurante vegetariano Buffet

Avenida Irala Nº 437 Entre Chuquisaca y Las Américas

Teléfono: 3302362



2. Cada Día

Avenida Melchor Pinto Nº52

Teléfono: 3329239



3. Restaurante Vegetariano

Calle 24 de septiembre

Teléfono: 3321794



4. Vida y Salud

Calle Ayacucho Nº 444

Teléfono: 77347716 o al 66347716

Las dueñas del lugar son Mery y Elvira Azurduy



5. Su Salud

Calle Quijarro Nº 115

Teléfono: 3360168



6. Restaurante Villa 1º de Mayo

Plaza principal de la Villa 1º de Mayo. Alado de la iglesia María Asunta.



7.Comida Vegetariana

Avenida Nuevo Palmar, Parada 14. Zona Los Lotes



8. Cuerpo y Mente

Calle Velasco Nº 358



9. La Ramada

Comedor principal 16 de Julio. 2do piso



10. Mutualista

Comedor principal 2do piso

Zona parqueo de automóviles



11. Los Pozos

Comedor principal 3er piso