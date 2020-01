Piden prohibir a los escolares el uso de celulares en el aula

El presidente Evo Morales recomendó ayer prohibir a los estudiantes de las unidades educativas el uso de celulares en aula y pidió a los escolares valorar el esfuerzo que hacen sus padres, junto a las autoridades, para que accedan a la educación.

“A los estudiantes, en especial del nivel secundario (...) mi recomendación es que en las clases se prohíba usar el celular (...) si algún chico o chica pasando clases está (con él) celular bajo el guardapolvo, mi pedido es que decomisen ese celular”, afirmó el jefe de Estado, en un acto público realizado en la región del trópico de Cochabamba.

El mandatario dijo que los estudiantes deben estar concentrados en sus clases, atendiendo a los profesores y no al aparato móvil. Admitió que hay ocasiones en que por alguna emergencia los escolares necesitan estar comunicados vía celular, pero remarcó que en el aula de los colegios no es posible estar más pendiente del teléfono móvil que de lo que explican los profesores.



Otra visión

El pedagogo Álvaro Puente, tiene otro criterio sobre el uso de los celulares en las aulas. Opinó que esos aparatos son parte del avance tecnológico, por lo que se debe permitir su uso en las aulas, pero desde el punto de vista educativo.



Se debe educar a los estudiantes para el uso de los celulares en asuntos educativos, pero temo que la dificultad estará en los docentes. Tiene que haber horario y tiempo para el uso, dijo el pedagogo Puente, pidiendo no satanizar dichos aparatos.



Ese mismo criterio comparte la docente Mirna Yucra, del colegio Pedro Áñez Pedraza, pues considera que el uso de los aparatos móviles sirve para que los escolares obtengan información sobre un determinado tema y los ayude en su educación.



“Tal vez si los colegios estuvieran bien equipados y contaran con sala de computación e internet, se pueda prohibir”, dijo Yucra, explicando que sus alumnos utilizan los celulares para promover las actividades que realizan en el voluntariado, como el recolectar juguetes para los niños de la calle.