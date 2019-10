Mujeres Creando realiza protesta contra Corimexo

El movimiento feminista ‘Mujeres Creando’ culminó este fin de semana su Encuentro anual del Feminismo Cunimi en Santa Cruz con una protesta ante las oficinas de Corimexo, empresa a la que “sancionaron simbólicamente” por su campaña publicitaria denominada 100% cuero.



Mujeres Creando “decoraron” el lugar con cintas rojas de peligro en rechazo a dicha campaña, que ya fue denunciada legalmente en 2014 y que se transmite por canales locales de televisión. En la misma figura una modelo desnuda, lo que es cuestionado por las activistas como una incitación violencia mediática contra la mujer.

?

“En octubre de 2014 hicimos una denuncia contra Corimexo por violencia mediática y no ha prosperado por que han movido influencias. Hoy hemos reivindicado nuestra denuncia realizando una acción en sus instalaciones como parte de la clausura del encuentro del Feminismo Cunumi”, indicó Carolina Ottonello, activista de Mujeres Creando.



El encuentro feminista se realizó en el Centro de la Cultura Plurinacional. Entre otras actividades, se realizaron talleres y una conferencia central sobre: Qué es feminismo de Mujeres Creando .



Chávez defiende su estilo



Consultado sobre la manifestación feminista, el publicista Miguel Chávez, autor de la publicidad de Corimexo manifestó que "son libres de expresar su opinión", pero considera un abuso que se haya hecho algo contra la oficina de Corimexo.



“Son libres de expresarse. Si han hecho algo contra la oficina me parece un abuso, un atentado a la propiedad privada”, dijo Chávez de la productora Miguel Chávez & Asociados de Bolivia a EL DEBER.



Asimismo, defendió su publicidad para Corimexo con la imagen femenina.“Se busca la manera de vender el producto, con Corimexo agarramos esa línea. Es una línea comercial que funciona y vende. Se hace en todo el mundo, no lo creamos nosotros” dijo el productor.



“La imagen de la mujer es lo más hermoso, sublime y admirable que hay. No tiene nada de malo”, concluyó.