Hermano de Evo dice que Gabriela Zapata 'parece mujer de otro mundo'

Hugo, hermano del presidente Evo Morales, describe a Gabriela Zapata como una "mujer de otro mundo", según declaraciones que realizó a la Agencia de Noticia Indígenas de Erbol. Negó conocerla personalmente.



"No la conozco, ni sabía, me sorprendo hasta ahora, pero alguien me dijo de que era una mujercita muy linda a su manera, pero ahora con transforme parece mujer de otro mundo, yo sólo la veo por las fotos en los canales, no la conozco", dijo a ese medio Morales.



Conoce más: Describen a Evo como un sujeto muy "enamoradizo"



Zapata, expareja del primer mandatario, es acusada por presunto tráfico de influencias, debido a que la empresa China de la que es gerente, CAMC, se benefició de millonarios contratos con el Estado, en diferentes proyectos.



Según esa agencia, el hermano de Evo afirmó que Zapata es linda pero una transformación, en referencia al pelo teñido y su forma de vestir, a diferencia de antes, según lo que le contaron. Explicó que antes era más sencilla.



Lea también: Zapata inicia proceso contra Carlos Valverde



"El caso de Gabriela Zapata afectó más (porque) han sacado con más fuerza, ha volado la noticia y la guerra sucia cunde bien y nuestra gente no está preparada para pensar en lo positivo, siempre nuestra gente piensa en lo negativo y de eso estoy convencidísimo", dijo sobre el escándalo y su repercusión en los resultados del referendo.