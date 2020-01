Refuerzan con 210 columnas el mercado nuevo del Plan

Un total de 210 nuevas columnas de 20x30 centímetros y también de 35x50 cm fueron colocadas para reforzar la actual construcción del mercado nuevo del Plan Tres Mil, ubicado entre el quinto y el sexto anillo de la avenida San Aurelio y cuya inauguración está prevista para la primera quincena de septiembre. La inversión para esos trabajos supera los $us 100.000 y es subvencionada por los comerciantes.

De las 210 pilastras, un total de 120 ya fueron colocadas en las columnas internas de los pabellones del bloque 2 de ese mercado (zona de venta de carne, comida y ensaladas y jugos de frutas) y miden 20x30 cm; 90 pilastras, denominadas columnas encamisadas de 35x50 cm, acompañan a los machones de 15x20 cm que se construyeron hace ocho años.

El dirigente de la Asociación 27 de Mayo del nuevo mercado del Plan, Enrique Gonzalo Aro, dijo que el trabajo que se realiza ha sido recomendado por cuatro informes periciales, entre ellos el que extendió la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz. En el bloque 2 se están haciendo las divisiones de los puentes y luego se derrumbarán unas graderías para aumentar la altura y facilitar la conexión con la planta alta de ese bloque, que tiene divisiones para oficinas administrativas.



En la parte de la Asociación Copacabana están cambiando las calaminas del techo y arreglando las puertas corredizas.

Las vías de acceso al nuevo mercado ya están enlosetadas y ahora se espera que el municipio inicie los trabajos de construcción del estacionamiento, guardería infantil y las oficinas administrativas.

El dirigente dijo que extraoficialmente se conoce que los terrenos que se expropiarán pertenecen al Ingenio San Aurelio.

Críticas a Édgar Montaño

En medio de todas las gestiones que se realizan para abrir este nuevo mercado, han surgido críticas al exfiscalizador de la obra y actual diputado del MAS, Édgar Montaño. Según el diputado de UD José Carlos Gutiérrez, Montaño, antes de ser elegido diputado fue supervisor de obra de la empresa OKRE y ganaba un sueldo mensual de 2.000 dólares. Para Gutiérrez, el exfiscalizador no hizo un buen trabajo, pues ahora los gremiales tienen que encarar obras para subsanar las supuestas fallas.



Además, dijo que cuando la empresa Urbanizamos se adjudicó la obra, Montaño mantuvo el salario ya no como empleado, sino como dueño de OKRE.

Enrique Gonzalo pidió a los opositores no perjudicar los trabajos que realizan para concretar el traslado al nuevo mercado de los 2.444 vendedores que están asentados en la rotonda del Plan.