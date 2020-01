Nicolas Ric: “La economía está en un proceso de desaceleración cíclica”

Con cerca de 30 años en el sector automotriz de Bolivia, Autosud asegura haberse reinventado para enfrentar las exigencias de la coyuntura económica actual. Es representante de KIA (surcoreana), Morris Garages (de origen inglés) y de las marcas chinas Zotye, Zx Auto y otras.

¿Cómo está hoy Autosud dentro del sector automotriz?

Autosud, como cualquier empresa boliviana, está enfrentándose a nuevos desafíos y por eso busca reinventarse constantemente.



Con la globalización se han acelerado los cambios. Las cosas ya no son como antes, cuando uno se compraba un vehículo para que le dure 30 años. Hoy el usuario busca un auto que responda a sus necesidades inmediatas y que refleje su imagen. Tiene más acceso a la información y es más exigente. Por eso, a la empresa que no innova y mejora su calidad no le va bien.



¿Han sentido el impacto de la desaceleración económica?

La economía está en un proceso de desaceleración cíclica, a mi modo de ver. Sigue habiendo una demanda, pero hoy está más sujeta al precio. No obstante, al haberse cortado la importación de vehículos usados, entonces se genera más posibilidades para nuestra venta de vehículos 0 km.

Estamos acompañando esa tendencia con una reinvención y una mejora de servicio. Obviamente que eso requiere un plan comercial adecuado y un trabajo estratégico de marketing.

Es como un juego de ajedrez, hay que ver cómo 'marketear' el producto para el público del segmento adecuado, considerando ahora factores importantes, como el precio y el financiamiento. La mayoría de nuestros clientes optan por nuestro crédito directo porque se obtiene rápidamente. Buscamos llegar a nichos de mercado más específicos y explorar nuevas tendencias. Hay que hilar más fino. Dependiendo de cada campaña, si se saca un nuevo modelo, se lanza una tasa de interés preferencial.



¿A qué están apostando en ese afán de reinventarse?

A sorprender cada vez con nuevos modelos. Ese es el reto, por ejemplo: del KIA Cerato, un sedán compacto con una calidad impecable que ha lanzado un nuevo modelo rediseñado con una línea más deportiva y moderna. KIA, de por sí, ofrece un diseño para aquellos 'jóvenes de corazón' que buscan emociones.



También la nueva generación del KIA Sportage, una elegante vagoneta, tiene mucho para ofrecer. Ese modelo que fue lanzado en los 90 no deja de renovarse.



¿Qué promete el KIA Stinger 2018 lanzado recién a escala mundial?

Con ese modelo se está sembrando un nuevo ADN de diseño. Fue supervisado por Peter Schreyer, director de Diseño de KIA Motors y por su talentoso equipo de diseñadores en Frankfurt.

El desarrollo de la conducción y el manejo estuvo a cargo de Albert Biermann, responsable de pruebas de vehículos y desa-rrollo de altas prestaciones y de ingenieros en Corea.

En ese sentido, el Stinger 2018 es una mezcla de conocimiento, ingeniería y experiencia de alto nivel. Estamos dejando un gran precedente en desarrollo.



Y, ¿cómo está la demanda de marcas chinas?

Los autos chinos llegaron para quedarse. La demanda sigue creciendo. Son buscados sobre todo por el factor precio. Un Zotye Z100, por ejemplo, está a $us 9.500. Ahora queremos mejorar los canales de distribución de nuestras marcas chinas para tener una mayor presencia en el mercado.