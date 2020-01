Así afecta el “Me gusta” de Facebook a tu cerebro

Colgar una foto en Facebook y esperar las interacciones del resto de amigos a ella. Esperando un alto número de "me gusta" que, si no llega, puede afectarnos psicológicamente. Y es que Facebook puede convertirse en un serio enemigo para tu cerebro si no se sabe manejar y gestionar correctamente.



Un reciente estudio elaborado por la Universidad de California Los Angeles (UCLA) y del que se hace eco el portal 20Minutos concluye que los "me gusta" de Facebook son capaces de activar las mismas regiones cerebrales que cuando ganamos dinero o comemos algo que nos produce placer, como el chocolate.



La investigación, liderada por la científica Lauren Sherman, del Ahmanson-Lovelace Brain Mapping Center, y cuyos resultados fueron publicados en la última edición de Psychological Science, consistió en mostrar 148 fotografías a 32 adolescentes entre 13 y 18 años y a medida que las veían su cerebro era estudiado con resonancias magnéticas.



Su reacción ante el número de "me gusta" en una foto determinó que si el número era elevado, daba igual si venía de conocidos o desconocidos, la sensación era de absoluto placer y el cerebro se mostraba muy activo. El sentimiento al recibir "me gusta" en Facebook es de aceptación, sea cual sea el contenido de la foto. Por el contrario, si el número era reducido, el efecto podía ser negativo a nivel psicológico.



Los investigadores indicaron que las redes sociales tienen efectos positivos como negativos, apunta un artículo en el diario Clarín. Por esto, señalan que los padres deben estar atentos sobre las personas que agregan sus hijos a las redes sociales.



En vista a la cantidad de horas que pasamos al día en redes sociales, es importante determinar cómo afectan estas a nuestro cerebro y si hay motivos para preocuparse por los efectos nocivos que a nivel psicológico puedan provocar.



Varios estudios anteriores a este han comparado el efecto de las redes sociales con nuestro cerebro con el de algunas drogas actuales.