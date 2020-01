Miley Cyrus cuenta el verdadero motivo por el que dejó la marihuana

En mayo, Miley Cyrus confesó a la revista Billboard que decidió dejar el alcohol y las drogas para iniciar una etapa de sobriedad. Ahora la cantante dijo en el programa de Jimmy Fallon que el motivo de dejar de consumir marihuana porque tenía miedo a morir.

"Tenía la misma pesadilla una y otra vez, lo pasaba terriblemente mal. Por alguna razón, soñaba que moría durante un monólogo de Saturday Night Live, que iba tan fumada que me moría. De hecho lo busqué en Google y lo cierto es que algo así nunca ha pasado. Nadie ha muerto por fumar marihuana, pero nadie ha fumado tanto como yo, así que realmente no se sabe si es o no posible”, contó la joven.

Además, Miley dijo que las expectativas que tiene sobre su nuevo trabajo discográfico, hace que no consuma drogas, ya que quiere estar totalmente lúcida para sacar el máximo de su talento y creatividad.

"Quiero estar sentada en este sofá y explicarle a la gente lo que pienso sobre mi nueva música, tengo que parecer tan inteligente como sé que puedo ser y explicar realmente lo que estoy haciendo. Cuando estoy fumada, solo quiero estar en casa y comer”, aseguró en la misma entrevista.

En este mismo programa, Cyrus y Fallon mostraron un video de ellos cantando en el metro de New York Rockefeller Center. La pareja se presentó como el dúo Charlene y Bart, e intrepretaron una versión de una de las ídolas máximos de Miley Cyrus, Dolly Parton. La canción se llama Jolene y el público les aplaudió bastante por su interpretación.

Al terminar la canción, Miley se quitó el disfraz y confesó que esa es su primera actuación en el metro y deleitó a todos los presentes con un tema suyo, Party in the USA.

Mirá el video: