Muñoz no acepta condiciones a entrevista

Un día después de que el ministerio de Comunicación diera por cerrado el tema, el canciller de Chile Heraldo Muñoz reiteró este viernes su voluntad de dar una entrevista al canal estatal BoliviaTV en el marco de la demanda marítima que se encuentran en la Corte Internacional de Justicia de La Haya; sin embargo, advirtió que si es un acto de propaganda, el contacto no corresponde.



La declaración del jefe de Relaciones Exteriores de Chile se da 24 horas después de que la ministra de Comunicación de Bolivia, Marianela Paco, calificara de poco seria la negativa de Muñoz en venir al país para brindar una entrevista al medio estatal.



"Los que piden una entrevista no le pueden imponer las condiciones de ese encuentro a quienes quieren entrevistar. Cordialmente los invito a que vengan a Chile, les doy la entrevista encantado, pero si esto es un acto de propaganda evidentemente no corresponde", dijo Muñoz a la prensa chilena.



El jueves 8 de octubre, el canciller se excusó de viajar a Bolivia para brindar una entrevista con el canal estatal, esta actitud generó las críticas por parte de las autoridades del Gobierno quienes calificaron el acto como una falta de respeto al pueblo boliviano.



"Tengo el mayor respeto por las autoridades y pueblo boliviano y estoy dispuesto a hacer una entrevista en la fecha y con quien se estime conveniente y los invito a que vengan a Chile a hacer esa entrevista", ratificó la autoridad chilena.



Lea también: Bolivia dice que canciller de Chile "no tiene palabra"