Juezas desempolvan expedientes para aclarar adopciones

El personal de los tres juzgados de la Niñez de Santa Cruz inició el trabajo de la búsqueda de expedientes para elevar informes a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, a fin de aclarar las denuncias verbales hechas por directivos de las Aldeas Padre Alfredo sobre supuestas irregularidades en la adopción de niños.



En su informe, el Juzgado Segundo de la jueza Shirley Becerra señala que desde 2011 hasta la fecha atendió tres procesos de adopción de las Aldeas Padre Alfredo y asegura que no hubo reclamo. En lo que va de este año, asegura que su juzgado no aprobó ningún caso de adopción, pero sí atendió tres procesos de guarda legal.



El juzgado Primero de Adolescencia de la jueza Marisol Ortiz indica en su informe que desde 2007 hasta ahora atendió dos casos de guarda legal de niños de dos años de dichas Aldeas.



La jueza Tercero de la Niñez, Leda Ojopi, atendió dos procesos de guarda legal y reinserción familiar de 2007 a la fecha. En su informe no registra niños de las Aldeas Padre Alfredo dados en adopción.



Denuncia

En su informe la jueza Becerra también indica que se ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por apología del delito contra directivos de las Aldeas Padre Alfredo por acusar a los jueces de 45 adopciones sin presentar pruebas. Asimismo, se ha elevado una denuncia por desobediencia a la autoridad, toda vez que el lunes funcionarios de dicho albergue impidieron el ingreso de personeros de la Gobernación para cumplir una orden judicial.



Claudio Caiguara, de las Aldeas Padre Alfredo, dijo que no presentarán denuncia en Santa Cruz, sino en las instancias superiores (a los ministerios de Justicia y de Transparencia) y que, de ser citados a declarar, se presentarán