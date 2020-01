Piden renuncia del secretario Antelo

Jesús Cahuana, edil gremialista y presidente de la Comisión de Mercados del Concejo, pidió ayer públicamente la renuncia del secretario municipal de Abastecimiento y Servicios, Fernando Antelo, porque, a su juicio, no es más que “un administrador de mercados” y no cumplió con las tareas de ordenamiento que se han planteado.



“Yo he pedido su renuncia”, señaló Cahuana a un canal de televisión. Por su parte, Antelo evitó referirse a las opiniones del concejal. Sin embargo, quien sí habló al respecto fue Johnny Fernández, que consideró que si bien Cahuana está más interiorizado en esa temática y si bien el desempeño no es el ideal, él no es partidario de arreglar las cosas pidiendo renuncias