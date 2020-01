Zapata contrataca a Quintana y dice que él forzó su condena

Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales volvió a la carga en contra del exministro de la Presidencia y actual embajador en Cuba, Juan Ramón Quintana. Denunció que él forzó su condena a 10 años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y uso indebido de bienes y servicios públicos.

“Yo creo que el anterior querellante, como se ha aplazado en su acusación, ha forzado acá (en este proceso). Estamos hablando del exministro Juan Ramón Quintana. Después yo voy a dar más detalles", le dijo a este medio mientras bajaba apresurada las gradas del juzgado, escoltada por tres uniformados que la condujeron a un vehículo blanco en el que retornó a la cárcel de Miraflores.

La audiencia en la que tenía que leerse la sentencia en su contra fue suspendida hasta el miércoles a las 18:00.

La historia de dichos y contradichos de Zapata sobre el exministro tiene larga data.

En una supuesta carta que se hizo pública el 29 de marzo, “Adiós mi rey”, señalaba al despedirse en la misiva que envió Zapata a Quintana. En el texto lo responsabilizaba de lo sucedido y lo cuestionaba por ser el “propulsor de traicionar y destruir al hombre que le dio su confianza”, y adjuntaba textos de supuestos mensajes de WhatsApp, que sugerían que existía una relación cercana entre ambos, pero la exautoridad de Gobierno siempre lo negó y afirmó que no la conocía. Luego, Zapata aseguró que ella firmaba papeles en blanco, que luego eran llenados por su abogado.

En febrero de este año apareció en una entrevista que se difundió por la red ATB. En ella afirmó: “Reconozco. Sí, he mentido. Pero no porque de mí haya nacido. He sido utilizada por el señor Samuel Doria Medina por medio del señor (abogado) Eduardo León. Me ha ofrecido ayuda”.

Y, más adelante, sorprendió aún más cuando señaló que nunca conoció al exministro Quintana, que fue idea de su exabogado introducirlo a la trama.

Ayer volvió atrás. Llegó, en voz alta habló con otro de los condenados, se refirió al exministro a los gritos y en términos despectivos. Luego, cuando los pocos medios que estaban en el lugar la interceptaron, volvió a atacar a Quintana.

A quemarropa

1.- "No tengo el millón de dólares, no está ni en la acusación esta cifra. Ni siquiera han presentado un informe de la UIF para hacer el proceso, entonces veo completamente una manipulación".



2.- "Me siento afectada porque mi hija prácticamente está quedando huérfana, tiene seis años mi hijita".



3.- ”A mí no me han permitido demostrar de dónde es mi dinero. Proviene de mis parejas, no he hecho tráfico de influencias, no me han comprobado ni me han demostrado qué negocios he hecho desde el Ministerio de la Presidencia, entonces quién me ha dado el dinero".