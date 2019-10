Gobierno busca reunión entre Evo y Obama

El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, dijo este martes que su Gobierno ha pedido al de Estados Unidos que se programe una reunión entre el presidente estadounidense, Barack Obama, y el boliviano, Evo Morales, para normalizar unas relaciones debilitadas desde que se quedaron sin embajadores en 2008.



"Queremos una reunión de más alto nivel, queremos una reunión entre el presidente Obama y el presidente Evo Morales. (Lo) Hemos pedido a las autoridades (estadounidenses) y estamos trabajando", dijo Choquehuanca en una conferencia de prensa durante la 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Choquehuanca tiene previsto reunirse este martes o miércoles con la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, aprovechando su visita a Washington para la Asamblea General de la OEA.



Estados Unidos y Bolivia permanecen sin embajadores en sus respectivas capitales desde finales de 2008, cuando Morales expulsó de su país al embajador estadounidense, Philip Goldberg, y a la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA), con el argumento de que conspiraban en su contra.



El Gobierno del entonces presidente de EEUU, George W. Bush, respondió expulsando a su vez al embajador boliviano en Washington, Gustavo Guzmán, y retirando a Bolivia del plan de beneficios arancelarios ATPDEA para sus exportaciones.



En noviembre de 2011, Estados Unidos y Bolivia firmaron un acuerdo marco que establecía las bases para reanudar los contactos basándose en "el respeto mutuo", tal y como recordó hoy Choquehuanca, y desde entonces ha habido varias reuniones de trabajo.



No obstante, por el momento, no se ha informado de avances a la hora de devolver a los embajadores a las capitales, un objetivo que Estados Unidos asegura perseguir.



El pasado enero, el subsecretario de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de EEUU, Tom Malinowski, afirmó en La Paz que mantener un buen ambiente entre su país y Bolivia acercará a ambos gobiernos y facilitaría concretar una posible reunión entre los presidentes Barack Obama y Evo Morales.



"Éste es un proceso que tiene que marchar paso a paso para la normalización de las relaciones. No puedo decir cuándo podría ocurrir la reunión, pero puedo decir que esto es algo que a nosotros nos gustaría ver en algún momento", afirmó entonces Malinowski, después de reunirse con Choquehuanca.