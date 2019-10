Video: Poopó, el lago que se convirtió en desierto

La mañana de este martes, el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, realizó un sobrevuelo sobre lo que antes era el lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia, y constataron que no tiene agua y que se convirtió en un desierto.



La autoridad del departamento tenía la esperanza de que en el centro del lago todavía existiera un poco de agua; sin embargo, se pudo constatar que no queda nada del líquido elemental en el lugar.



Durante el sobrevuelo, uno de los periodistas le pregunta al gobernador Vásquez, ¿Se ha secado no?, a lo que la primera autoridad de Oruro responde, "Se ha secado hermano, se ha secado", fue la respuesta del gobernador.



Denuncias del mal manejo de la cuenca



En 2005, expertos ambientalistas denunciaron que el lago Poopó desaparecería a consecuencia del mal manejo de la cuenca.



En 2009, el canciller David Choquehuanca, denunciaron el desvío del río Mauri y la construcción de trasvases en que impiden que el flujo llegue al lago Poopó. Hay que tomar en cuenta que el Mauri es el principal afluente que llevaba agua al lago.



El lago Poopó, el segundo más importante después del Titicaca, tenía 84 kilómetros de largo y 55 de ancho.