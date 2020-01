40.000 seguidores en la cuenta certificada de Evo

La cuenta oficial de Twitter del presidente Evo Morales logró la categoría de certificada, aspecto que en esa red social garantiza su autenticidad frente a la existencia de muchas otras. La autoridad cumple 60 días en la plataforma de mensajes cortos.



Con más de 160 mensajes y más de 40.000 seguidores, pero solo siguiendo a cinco personas, la personalidad es una de las que últimamente más polémica genera por sus mensajes, muchos con alta carga política y sobre gestión.



La red social otorga un sello azul oficial, aspecto que no muchas personalidades del país o la región logran. Morales ingresó a la plataforma el 15 de abril de este año, cuando visitaba al papa Francisco en el Vaticano.



Durante la celebración de Corpus Christi acusó a la Iglesia de "humillarlo" mediante sus medios de comunicación, e incluyó una mención a Jesucristo; arremetió contra el secretario general de la OEA e incluso felicitó a periodistas en su día.



En las últimas horas, el presidente escribió: "Para algunos políticos chilenos: no estamos en tiempos de invadir y saquear. Son tiempos de integración y liberación de nuestros pueblos", sobre la polémica por las aguas del Silala.



Tras la derrota en el referendo sobre la reelección, Morales identificó que las redes sociales fueron una de las causas de la victoria del "No", debido a las "mentiras" que inventaron en su contra. Luego anunció que el Gobierno y las organizaciones sociales contrarrestarán con información la "guerra sucia" en esos espacios.