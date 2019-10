MAS exige respuestas a Canudas por el caso dron

Mientras la Fiscalía anticorrupción, según confirmó a EL DEBER, emite este lunes citaciones directas a funcionarios de la Alcaldía y responsables de la empresa Army Security, proveedora del centro de monitoreo móvil; el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jhonny Zeballos, exige al ejecutivo municipal responder si pidió boleta de garantía a la empresa y explicar por qué la contrató si la misma se especializa en la venta de dron y centros de monitoreo.



El edil, en contacto con Unitel, señaló que después de cuatro meses de haber solicitado un informe escrito de la compra del polémico equipo de monitoreo, que incluye un camión adecuado para este fin y un dron, recién el ejecutivo municipal le hizo llegar esta documentación la semana pasada y en la misma no encontró la boleta de garantía que la Alcaldía debió exigir a Army Security, entre otras irregularidades.



Defensa de Padilla dice que la Policía y la Alcaldía se han equivocado ,

Otra observación que hizo fue al software. Según Zeballos, el que se le colocó al centro de monitoreo móvil no es el que requirió la Policía. Agregó que la comuna cruceña optó por un equipo montado en Santa Cruz y no por la sugerencia de la institución verde olivo de traerlo de Brasil.



El concejal requirió que el entonces secretario de Defensa Ciudadana, José Canudas, dé explicaciones. Además, pidió al alcalde Percy Fernández no demorar en la entrega de resultados de la auditoría interna que se ha enviado hacer a esta compra directa que hizo el municipio en diciembre de 2014 y que tuvo un costo de 530.000 dólares. El equipo debía ser utilizado por la Policía en seguridad ciudadana, pero fue observado.



Canudas prepara su defensa



El exsecretario de Defensa Ciudadana dijo a EL DEBER que se encuentra reuniendo documentación y que esta tarde se trabajará con un equipo técnico para preparar su defensa. Indicó también que aún la Fiscalía no le ha hecho llegar una nueva notificación para que vaya a declarar por este polémico casod, luego de que la semana pasada no asistiera aduciendo problemas médicos.