Leonardo Roca: “Mi candidatura es espontánea y busca un cambio generacional”

_ ¿Cómo evalúa el liderazgo cruceño en este momento?

Lo que estoy haciendo es una provocación al sistema cruceño de liderazgo. Santa Cruz debe tener una renovación total en sus diferentes sectores porque la gente nueva tiene ideas distintas. A través del Comité queremos abordar las necesidades de Santa Cruz con los tres niveles de gobierno, no solo con el Gobierno nacional.



_ ¿El Comité debe seguir siendo corporativo?

Mientras más representatividad se tenga en una organización, es mejor. Si hay que modificar los estatutos para dejar ingresar nuevos sectores, el mismo Comité debe hacerlo como cuando se incluyó a indígenas, artesanos, fabriles y a otros sectores.



_ ¿Qué opina de Rubén Costas?

Ha sido un gobernador con altas y bajas. Ha llegado el momento de que empiecen a surgir nuevos liderazgos en la región. El tema del Pacto Fiscal debe ser debatido primero internamente para determinar de a cuánto (de recursos) le toca a cada provincia. Tiene que haber una política transparente.



_ ¿Qué opina de Percy Fernández?

Ha cumplido un ciclo. Si el presupuesto que se manejaba se transmitió en obras, debe ser discutido, analizado y no debe ser cerrado. La repostulación no es correcta porque ninguna autoridad debe querer hacer una modificación de la Constitución Política del Estado para beneficio propio. Que se quede tranquila la gente, lo personal que haya habido en mi paso por la Alcaldía, para mí es un tema saldado. El Comité no será una plataforma de revanchismo; se va a censurar lo malo de cualquier autoridad y se va a felicitar por lo bueno. Es una obligación coordinar y fiscalizar los tres niveles del Estado.



_ ¿Existen las logias? Y si es así ¿qué opina de las ellas?

Eso lo vamos a ver en esta elección. Algunos analistas han observado que el Comité representa todavía a un círculo bastante cerrado y extremadamente conservador. A través de comentarios he escuchado que dan algunas directrices. Yo no he tenido ningún tipo de rechazo porque esta candidatura no ha sido consensuada con nadie, es espontánea y estamos buscando el cambio generacional.



_ ¿Perteneció o pertenece usted a alguna logia?

No, a ninguna