Muere voluntaria del SAR en la laguna Tom Hackett

Una voluntaria del SAR-FAB, de 21 años, identificada como Maribel Cahuiña, perdió la vida mientras realizaba sus prácticas de salvamento en la laguna Tom Hackett. La mujer contaba con una experiencia de cuatro años en este tipo de tareas por lo que su muerte concita atención.



Karla Cahuiña, hermana de la fallecida, dijo que en el lugar "no existían las condiciones necesarias" para realizar las labores, por lo que denunció negligencia de parte de los instructores que estaban con la víctima en el momento del accidente.



"No nos han dado explicaciones. Ella estaba con un grupo de seis personas, entre ellos instructores. En un anterior campamento los hicieron armar una silla pélvica por si ocurría algo; esta vez no había dicho elemento", dijo Cahuiña en entrevista a la red Unitel.



El cuerpo de la mujer fue llevado hasta la morgue de la Pampa de la Isla en donde se le practicó la autopsia de ley, que indica que murió por ahogamiento, descartando algún tipo de problema físico que pudiese haber tenido la víctima antes de producirse la fatalidad.



Cuarta víctimas en dos semanas

El pasado 2 de agosto, dos adultos y una menor, murieron ahogados en la laguna Tom Hackett, ubicada en el barrio el Trigal, al final de la avenida Moscú, Los vecinos piden a las autoridades el cierre de este lugar al considerarlo en extremo peligroso