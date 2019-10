Bachelet no asistirá a la posesión de Evo Morales

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no asistirá al acto de posesión del tercer mandato del presidente Evo Morales. Medios del vecino país señalan que la decisión responde a la apretada agenda diplomática que tiene la mandataria y a la tensión con la que Chile ha reaccionado tras la demanda marítima boliviana.



De acuerdo a La Segunda de Chile, la presidenta de esa nación tiene una cargada agenda internacional que incluye viajes a Nueva York, Costa Rica y Guatemala durante el mes de enero.



Se indica que la fecha de la ceremonia de Evo Morales en Bolivia -el 22 de enero- coincidiría con el viaje que tendrá a Roma para reunirse en el Vaticano con el Papa Francisco, junto a su par de Argentina, Cristina Fernández, con el objetivo de conmemorar los 30 años de la firma del Tratado de Paz entre ambos países.



Sin embargo, se indica que la presidenta chilena sí acudirá a Brasilia para participar en la ceremonia en que Dilma Rousseff iniciará un nuevo mandato.



Fuerte política boliviana



También se indica que el desaire surge en medio de la dura ofensiva boliviana contra Chile por el juicio en La Haya, que ha incluido -además de constantes críticas públicas a la posición de Santiago-, la gestión de apoyos de otros países, como la declaración que la semana pasada divulgaron los países del Alba o la solidaridad expresada por el presidente de Uruguay, José Mujica.



Bolivia, además, redobló su lobby internacional, con visitas del ex presidente Carlos Mesa a distintos países y gestiones directas de Evo Morales, como la realizada hace algunos meses directamente con el Papa Francisco en Roma.



Evo asistió a posesión de Bachelet



El presidente Evo Morales viajó en marzo pasado a Chile para asistir a la investidura de la mandataria de ese país, Michelle Bachelet, y reunirse con intelectuales y movimientos sociales para hablar de la demanda marítima boliviana.



La autoridad no tuvo una reunión bilateral con su par, pero aprovechó para sumar respaldo a la causa marítima.