Radicalizan la huelga de transporte en todo el país

El bloqueo nacional de caminos que lleva acabo el transporte pesado en todo el país, se mantiene y anuncian radicalizar medidas si el gobierno no atiende su demanda de modificación de la Ley Tributaria.



El presidente Evo Morales criticó las medidas de presión y aseguró que ese sector "gana bien" por el incremento en las exportaciones e importaciones bolivianas.



Por su parte, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, aseguró que hay demandas que no pueden ser atendidas porque "implica la reducción de la recaudación de recursos para el Estado" y agregó que si se modifica la Ley, se pierden millones de bolivianos en recaudaciones.



En varios puntos de Cochabamba, Oruro, La Paz, Sucre, Potosí y Santa Cruz se instalaron puntos de bloqueo además de las zonas fronterizas de Tambo Quemado (Oruro), Desaguadero (La Paz), Yacuiba (Tarija) y Puerto Suárez (Santa Cruz).



El paro se cobra dos vidas



La medida que calificada de "contundente" por los dirigentes del transporte pesado que dejó dos víctimas mortales entre este domingo y el lunes.



El vicepresidente de la Cámara de Transportes de Oruro, Víctor Rafael Aranibal, denunció este lunes que un conductor de la empresa de Transportes Ingeniería de La Paz fue "asesinado a golpes por dos militares" en el bloqueo de Tambo Quemado (Oruro), frontera con Chile.



Sin embargo, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, habló con EL DEBER y manifestó que el conductor murió por hipotermia cuando intentaba cruzar el control fronterizo.



Este domingo la víctima fue Edith Arancibia, de 63 años de edad, que murió a causa de un aneurisma en el cerebro tras una discusión con choferes del transporte pesado de Chuquisaca en el bloqueo instalado en la carretera Totacoa-Sucre.



En Santa Cruz



El presidente de la Coordinadora del Transporte Pesado, Juan Yucra, explicó a EL DEBER que el primer punto de bloqueo está en el kilómetro 13 en la doble vía a La Guardia, luego hay otro en la rotonda de ingreso a Cotoca, en Montero y en Yapacaní.



Yucra reiteró de que el bloqueo es indefinido y no levantará la medida de presión hasta que Impuestos Internos atienda su pliego petitorio.