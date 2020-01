Mira estos ejercicios y conoce sus beneficios

Esta demostrado que realizar una rutina de ejercicio conlleva una serie de beneficios para la salud física y psicológica. Sin embargo, no todos conocen la utilidad que se le puede sacar a cada una de estas disciplinas.



Jorge Robledo, personal trainer y ex participante del programa televisivo Calle 7, señaló algunos de los frutos que conlleva ser una persona deportiva, como ser: mejora la resistencia, reduce el estrés, aumenta la autoestima, baja los niveles de depresión.



A continuación te mostramos las actividades que debes realizar para sacarle la mayor ventaja:



-tLa bicicleta estática: es el mejor remedio para el estrés y la irritación, adelgazar, fortalecer huesos y músculos y mejorar el sistema cardiovascular.



-tLos ejercicios de fuerza: aumentan la concentración, además que es uno de los aliados para el sistema cardiovascular, ya que no solo fortalecen los músculos sino también el corazón.





-tLos ejercicios aeróbicos: ayudan a mejorar las habilidades cognitivas e influyen positivamente en tu autoestima.



-tCorrer: a esta actividad puedes sacarle mucho provecho, ya que ayuda a vencer la pereza, el cansancio crónico, además de prevenir la depresión.



-tNatación: realizar este deporte te dará energía, además retrasa la etapa de envejecimiento; tu capacidad motriz aumenta, al igual que tu memoria, ya que se requiere mayor concentración y coordinación.