Solo una jueza sabrá cuando presentarán al supuesto hijo de Evo

Solo la jueza de familia conocerá la fecha, hora y el lugar donde presentarán al supuesto hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, para que se constate de forma física la existencia del menor, informó el abogado Eduardo León.



"La autoridad jurisdiccional ha establecido que va ser ella la que con un equipo multidisciplinario va hacer la constatación sin establecer día ni fecha y en este caso nadie ni las partes van a saber cuándo se va a realizar aquello, pero sí, la juez va coordinar a fin de poder establecer físicamente la existencia física del menor", declaró León a ANF.



El abogado además descartó que la presentación del niño se realice a alguna autoridad distinta a la de un Juzgado del Menor.



"Nosotros vamos a presentar al menor a la autoridad jurisdiccional no a una autoridad política porque este hecho tiene que ser sustanciado bajo las normas legales que se aplica en el país no bajo mandato político".



El abogado informó que la autoridad jurisdiccional ha establecido que será ella (jueza) junto a un equipo multidisciplinario quienes constaten y establezcan la existencia física del menor, aunque no precisó las características de la comisión multidisciplinaria.



En 2007, Zapata supuestamente tuvo un hijo de Morales, pero el primer mandatario dijo que el menor murió siendo bebé. Seguidamente una tía (de cariño) de Zapata, Pilar Guzmán, aseguró que el niño vive y está en La Paz; ante esta situación, el presidente presentó una demanda en el Juzgado de familia de La Paz para obtener la custodia del menor. Sin embargo, autoridades de Gobierno y el Fiscal General del Estado en base a documentación afirmaron que el niño no existe y que Zapata habría mentido al Primer Mandatario.



León insistió que solo la jueza del caso como parte imparcial en este caso fijará fecha y hora para la presentación del menor y así establecer la verdad de esta situación.



Respecto a la seguridad de Zapata en la cárcel de Obrajes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que la expareja de Morales tiene la seguridad necesaria en la cárcel de Obrajes, pero que si recibe alguna amenazada ella debe presentar la denuncia correspondiente para proceder con las investigaciónes.



"Vamos a instruir al Régimen Penitenciario que se aproximen a ella y le pidan más datos para que investiguemos, hemos hecho las recomendaciones para que se garantice su seguridad", señaló.