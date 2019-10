Cae banda que robaba celulares a bordo de motocicletas

La Policía detuvo a una banda que se dedicaba al robo de carteras y celulares en distintos puntos de la ciudad. El comandante departamental, coronel Sabino Guzmán, informó que se tuvieron que allanar tres domicilios para dar con todos los integrantes de esta banda.



"Es una familia completa. Son tres hermanos y un primo, uno de ellos que está prófugo. Se ha detenido a las esposas de ellos pero luego se las ha liberado, lo que no quiere decir que no estén involucradas", dijo Guzmán.



En el operativo se recuperaron 49 celulares de diversos modelos, 54 chips de teléfonos móviles, además de varias carteras y billeteras (no se precisó el número). También se encontraron cuchillos y un arma de fuego de juguete con las que operaban estas personas para amenazas a sus víctimas.



Estas personas operaban en motocicletas que salían desde el mismo domicilio, donde se entregaban los objetos robados durante los asaltos. Cuatro de estos vehículos fueron secuestrados.



La autoridad policial pidió a las personas que sufrieron robos, que eran especialmente mujeres, que puedan presentarse en la Policía, para identificar a estas personas y recuperar sus objetos perdidos.