Terminó plazo para la inspección vehicular

El director nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía, Oscar Solís, informó el sábado que la Inspección Vehicular 2015 concluyó con el registro de más de 850.000 motorizados en el país.



"No tengo el detalle del día de hoy, pero sí le digo que hemos pasado los 850.000 vehículos", dijo a la ABI a tiempo de precisar que esa actividad concluyó a la media jornada de este sábado.



Solís anunció que a partir del domingo el Organismo Operativo de Transito (OOT) realizará los correspondientes controles y sancionará a aquellos propietarios que no realizaron la inspección vehicular.



"Evidentemente hoy ha concluido la inspección técnica vehicular y desde mañana realizaremos controles a todos aquellos ciudadanos que no han cumplido con sus obligaciones", sostuvo.



La inspección vehicular tiene como base legal la ley 3988 y establece la revisión periódica de los vehículos para evitar accidentes y mantener los automotores en buenas condiciones de circulación.



Esta revisión se realiza en talleres ambulantes dispuestos por la policía en diferentes lugares en las ciudades y por un tiempo limitado.