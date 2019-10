Qué le pasa al cerebro cuando tienes un 'déjà vu'

"Déjà vu", esa sensación que tenemos frente a una situación que nos parece familiar, como si la estuviéramos viviendo por segunda vez. ¿Te ha pasado?.Aquí las respuestas científicas sobre esta expresión francesa que en español significa ‘ya visto’, que suele ser fugaz y puede suceder en cualquier momento.



Según publica Yahoo.es son tres las explicaciones científicas para los ‘déjà vu’. Tienes lleno el disco duro, has perdido (momentáneamente) la capacidad cerebral para clasificar nueva información o tienes un problema de memoria.



Este fenómeno curioso cuando ocurre, nos deja descolocados y suele afectar casi al 80 por ciento de la gente en alguna ocasión.



Investigadores de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, afirman que cuando uno tiene una experiencia que cree haber vivido anteriormente, podrían deberse a un fallo eléctrico en una región específica del cerebro que está relacionada con el almacenamiento de la memoria y los recuerdos.



El nombre de esta estructura cerebral te puede parecer algo inquietante: giro dentado. Pero en realidad, se trata de una pequeña región muy particular y de función sumamente especial. Una pequeña parte del hipocampo que trabaja con los recuerdos episódicos, aquellos que permiten distinguir entre situaciones y lugares similares pero diferentes, o reconocer rápidamente un rostro o un objeto.



El giro dentado, es decir, percibimos un hecho a destiempo debido a un olor, sabor o sonido familiar que nos distrae. Por eso, sentimos que ya lo pasó, pero sólo fueron nano segundos.



La comunidad científica no ha logrado encontrar una explicación de por qué se produce ya que no existe un estímulo o una experiencia clara que favorezca su aparición, apunta Yahoo.es.



La edad, si hay tejido cerebral dañado en esa zona del hipocampo o, simplemente, un fallo puntual es lo que origina el déjà vu.



Michelle Hook, una de las autoras de este trabajo, ha avanzado que saber cómo se almacena la memoria en el cerebro puede arrojar algo de luz sobre este fenómeno y a la hora de saber “por qué algunas personas lo experimentan más que otros”.



En concreto, personas con epilepsia del lóbulo temporal que esta región cerebral podría estar también relacionada con el "déjà vu’, ya que han visto que hay una parte específica que también está implicada en la detección de la “familiaridad” y el reconocimiento de ciertos eventos.



Sobre todo, explica Hook, porque existen informes clínicos que demuestran que este fenómeno es “como una especie de advertencia antes de sufrir un ataque epiléptico”.