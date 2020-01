Brasil sugiere que la castaña boliviana cura el Alzheimer

Un estudio científico de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) determinó que la castaña boliviana es buena para la salud e inclusive ayuda a combatir la enfermedad de Alzheimer, informó el viernes el presidente de la Cámara de Exportadores del Norte (Cadexnor), Agustín Vargas.



"Hemos estado en Brasil hace un mes atrás donde se han descubierto datos reveladores que ya lo sabíamos pero que no teníamos la confirmación, a través de estudios científicos se ha determinado que la almendra nuestra tiene un alto contenido de selenio, inclusive en Brasil ya lo están utilizando para las personas que tiene problemas de Alzheimer que lo están dando en recetas médicas y dosis medicinales, y eso está comprobado", explicó.



Dijo que los productores de castaña que integran Cadexnor participaron por primera vez en el quinto encuentro latinoamericano de Brasil (de alimentos), en el que EMBRAPA reveló las cualidades medicinales que tiene la castaña boliviana.



"Primera vez que nos invitaron a nosotros y de esas instituciones a través de EMBRAPA que hace los estudios en Brasil se descubrieron eso datos a través de médicos y científicos que hicieron la investigación", apuntó.



Vargas agregó que la castaña también ayuda a los problemas de acidez estomacal, "solo tienes que consumir dos almendras y veraz los resultados ya no vas a tener problemas", complementó.



Destacó que en Estados Unidos y Europa la castaña boliviana es apreciada y tiene mayor consumo por sus valores nutritivos, incluso motivan a estudiantes que practican deporte a consumir ese fruto.



No obstante, lamentó que en el país no se consume castaña a pesar de ser un país líder en producción y exportación.



"Todo esto nos llama la atención que nuestro producto es más conocido en Estados Unidos y en Europa pero en Bolivia que nosotros producimos no la consumimos, (...) por eso haremos campañas porque queremos que el boliviano consuma castaña", apuntó.